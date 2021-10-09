Инфекционист назвал самое неудачное время для заражения коронавирусом

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Названо самое неудачное время для заражения коронавирусом. Об этом рассказал инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

Специалист рекомендовал осенью любыми способами снизить количество вируса, попадающего в организм человека.

"Осень – это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19", – подчеркнул Тимаков.

Инфекционист обратил внимание, что этой осенью скачок заболеваемости COVID-19 произошел в одно время с сезонным подъемом заражений гриппом и ОРВИ.

"У пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов", – рассказал Тимаков.

Он отметил, что в наибольшей опасности находятся граждане, которые не прошли вакцинацию.

"Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет", – продолжил специалист.

Многие россияне уже встречались с коронавирусом, сказал Тимаков. При этом даже они рискуют получить слишком большую дозу возбудителя инфекции, с которой организму будет нелегко справиться.

"Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек", – считает эксперт.

По его мнению, защитить от повышенной вирусной нагрузки и уменьшить угрозу заражения сразу несколькими разновидностями вируса поможет вакцинация.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдается максимальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров. По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.

За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.