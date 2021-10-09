Инфекционист назвал самое неудачное время для заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названо самое неудачное время для заражения коронавирусом. Об этом рассказал инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.
Специалист рекомендовал осенью любыми способами снизить количество вируса, попадающего в организм человека.
"Осень – это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19", – подчеркнул Тимаков.
Инфекционист обратил внимание, что этой осенью скачок заболеваемости COVID-19 произошел в одно время с сезонным подъемом заражений гриппом и ОРВИ.
"У пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов", – рассказал Тимаков.
Он отметил, что в наибольшей опасности находятся граждане, которые не прошли вакцинацию.
"Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет", – продолжил специалист.
Многие россияне уже встречались с коронавирусом, сказал Тимаков. При этом даже они рискуют получить слишком большую дозу возбудителя инфекции, с которой организму будет нелегко справиться.
"Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек", – считает эксперт.
По его мнению, защитить от повышенной вирусной нагрузки и уменьшить угрозу заражения сразу несколькими разновидностями вируса поможет вакцинация.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдается максимальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров. По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.
За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
В Москве выявлено 4 595 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: