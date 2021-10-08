Врач предупредил о возможном появлении детской модификации коронавируса

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 напомнил, что основной источник распространения коронавирусной инфекции – непривитое население, включая детей.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Возможно, даже появится детская модификация вируса, серьезнее поражающая детей. Как при детских инфекциях, чем старше организм, который сталкивается с детской инфекцией, тем тяжелее само заболевание.

Иммунолог пояснил, что по своим эпидемиологическим характеристикам COVID-19 очень похож на корь, от которой сильнее всего страдают взрослые люди.

"Раньше, когда не было прививок, то дети болели корью в дошкольном и школьном возрасте относительно легко. А если человек заражался уже в зрелом возрасте – 18–20 лет или еще старше – это была очень тяжелая инфекция, как правило, с осложнениями и даже с летальным исходом", – заключил он.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что штаммы "Дельта" и "Дельта+" могут стать последним вариантами коронавируса. По его словам, у вируса есть эволюционные пределы, поэтому он не может до бесконечности наращивать заразность, патогенность и уход от специфического иммунитета.