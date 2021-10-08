Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной и продолжает ухудшаться – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", – отметил глава Минздрава.
Мурашко добавил, что в данный момент в России под наблюдением медиков находятся более 1 миллиона 38 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом.
"Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения. В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка", – подчеркнул министр.
Напряженная ситуация, связанная с ростом заболеваемости COVID-19, наблюдается в России не первую неделю. За последние сутки в стране подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. От последствий инфекции умерли 936 человек.
Между тем вводить общефедеральный локдаун власти РФ не планируют. Об этом ранее заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новый локдаун является нежелательным сценарием для любого региона.
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