Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ не будет

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Председатель Совфеда Валентина Мативенко заявила, что общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет.

"Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона.

По его словам, причинами высокой смертности от COVID-19 являются низкий уровень вакцинации российского населения, а также большая активность самого коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.

