Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ не будет

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Председатель Совфеда Валентина Мативенко заявила, что общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет.
"Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", – приводит ее слова РИА Новости.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона.
По его словам, причинами высокой смертности от COVID-19 являются низкий уровень вакцинации российского населения, а также большая активность самого коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.
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