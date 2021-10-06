В России выявили 25 133 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая коронавируса. При этом в 2 182 (8,7%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 3 589 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 187, в Московской области – 1 410, в Самарской области – 638, в Нижегородской области – 611, в Воронежской области – 597, в Башкирии – 536, в Свердловской области – 531, в Пермском крае – 518.

Всего в РФ зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 929 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончались 212 625 человек.

При этом за сутки выписали 19 841 человека. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 778 900 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.