В России появится национальный каталог вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России появится национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

"Это будет единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызывать заболевания у человека, животных и растений. Ученые смогут использовать коллекции в своих исследованиях, в том числе при разработке вакцин", – отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что создание каталога предусмотрено федеральным законом "О биологической безопасности", подписанным в конце прошлого года Владимиром Путиным.

"Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", – заключил Мишустин.

Ранее Мишустин оценил динамику распространения COVID-19 в России. По его словам, она вызывает серьезное беспокойство.