Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 откроют в ТЦ и офисах "Мои документы" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московских торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Мэр выразил мнение, что увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность, является перспективным.

"Мы уже в порядке эксперимента в двух офисах "Мои документы" поставили пункты по экспресс-тестированию и в ближайшие недели введем в порядка 10–20 МФЦ и в крупных торговых центрах экспресс-тестирования", – заявил градоначальник, добавив, что в случае интереса у горожан введение экспресс-тестирования будут наращивать.

По словам мэра, тестирование пока будет бесплатным. Результат будет готов в течение 10 минут.

В Москве с 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ должны будут пойти экспресс-тестирование на COVID-19. Главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев отметил, что это позволит медикам и больным выиграть время и максимально оперативно начать лечение.

Специалист напомнил главное отличие ОРВИ от коронавируса: COVID-19 протекает сложнее и чреват серьезными последствиями.

Ранее сообщалось, что экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. При положительном результате тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным.