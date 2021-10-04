Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 откроют в ТЦ и офисах "Мои документы" в Москве

14:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В московских торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Мэр выразил мнение, что увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность, является перспективным.
"Мы уже в порядке эксперимента в двух офисах "Мои документы" поставили пункты по экспресс-тестированию и в ближайшие недели введем в порядка 10–20 МФЦ и в крупных торговых центрах экспресс-тестирования", – заявил градоначальник, добавив, что в случае интереса у горожан введение экспресс-тестирования будут наращивать.
По словам мэра, тестирование пока будет бесплатным. Результат будет готов в течение 10 минут.
В Москве с 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ должны будут пойти экспресс-тестирование на COVID-19. Главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев отметил, что это позволит медикам и больным выиграть время и максимально оперативно начать лечение.
Специалист напомнил главное отличие ОРВИ от коронавируса: COVID-19 протекает сложнее и чреват серьезными последствиями.
Ранее сообщалось, что экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. При положительном результате тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным.
Всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
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