Тестирование пациентов с ОРВИ резко увеличит выявляемость COVID-19 в Москве – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Массовое тестирование пациентов с ОРВИ резко увеличит выявляемость коронавирусной инфекции в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

"В разы увеличится диагностика, соответственно, мы увидим скачок заболеваемости (коронавирусной инфекцией. – Прим. ред.) не в цифрах заболевших, а в цифрах выявленных больных", – отметил эксперт.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице пациентам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

Экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. В случае положительного результата тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным. Экспресс-процедуру по-прежнему потребуется дополнить ПЦР-тестом.

В России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.

