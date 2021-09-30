Тестирование пациентов с ОРВИ резко увеличит выявляемость COVID-19 в Москве – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Массовое тестирование пациентов с ОРВИ резко увеличит выявляемость коронавирусной инфекции в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
"В разы увеличится диагностика, соответственно, мы увидим скачок заболеваемости (коронавирусной инфекцией. – Прим. ред.) не в цифрах заболевших, а в цифрах выявленных больных", – отметил эксперт.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице пациентам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.
Экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. В случае положительного результата тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным. Экспресс-процедуру по-прежнему потребуется дополнить ПЦР-тестом.
В России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.
Всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
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