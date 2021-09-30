Врач объяснил, как будут делать экспресс-тесты на COVID-19 в Москве

С 1 октября в столице все пациенты с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Новую процедуру пройдут не только те, кто болен, но и живущие с ними люди, если результат окажется положительным. Рассказываем, что нужно знать о тестировании и как к нему подготовиться.



Скорость и точность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с октября пациентам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Такой метод помогает диагностировать заболевание за 10-20 минут с высокой точностью. В 85% случаев показания совпадают с ПЦР-тестированием, уточнила она.

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке", – заявила Ракова.

По ее словам, положительный результат экспресс-теста будет считаться подтвержденным случаем заболевания COVID-19, поэтому для таких пациентов сразу определят схему лечения и выдадут лекарственные препараты.

Отмечается, что новую процедуру будут проходить не только те, кто болен ОРВИ, но и живущие с ними люди, если результат окажется положительным. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему продолжат делать ПЦР.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 октября.

Процедура тестирования на антиген практически не отличается от ПЦР, но проводится с помощью тест-полоски. Сначала у пациента берут мазок из носа или ротоглотки, помещают его в раствор на несколько минут, после чего наносят пару капель выделенного образца на специальную пластину и через определенное время считывают. Если в биоматериале есть антиген вируса SARS-CoV-2, то он вступает в реакцию с антителами, и происходит окрашивание полоски.



В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Дополнительная страховка

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 объяснил, что экспресс-тест на антиген к коронавирусу проводится по аналогии с тестом на беременность.

"Берется капелька слюны или мазок из горла и путем несложных манипуляций врач или медицинский работник может тут же определиться: ОРВИ это или коронавирус. Обычно для этого используются тест-полоски – индивидуальный одноразовый тест. Причем в аптеках давно уже такие тесты продаются", – пояснил специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог С учетом нынешней клинической картины коронавируса он почти перестал отличаться от обычного ОРВИ. Поэтому такие тесты – очень большое подспорье для медработников, которые приезжают на вызов к пациенту. Особенно это важно в случае с больными детьми.

Врач подчеркнул, что в отличие от анализа ПЦР для теста на антиген не нужна специальная подготовка.

"Врач приходит и, если обнаруживает признаки ОРВИ у человека, тут же может взять мазок и сделать тест. Сам этот тест обнаруживает белок коронавируса, а не его РНК. При проведении ПЦР-теста теряется много ценного времени. Причем не все люди понимают, что, даже если у них ОРВИ, нужно соблюдать самоизоляцию до тех пор, пока нет отрицательного теста", – отметил специалист.

Также иммунолог добавил, что чувствительность экспресс-теста к коронавирусу достаточно высокая. По его словам, лучше получить ложноположительный результат и принять соответствующие меры, чем получить ложноотрицательный и пропустить дальнейшее распространение вируса.