В РФ предложили ввести в школах экспресс-тестирование на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В российских школах нужно ввести экспресс-тестирование детей на коронавирусную инфекцию, заявила председатель всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать", – отметила Петренко.
По ее словам, взрослым также нужно регулярно делать тесты на COVID-19. Она подчеркнула, что в период осенних простуд это поможет отличить ОРВИ и грипп от коронавируса и вовремя начать лечение.
Накануне заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 5 миллионов человек. По ее словам, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. В то же время заммэра выразила опасения относительно структуры вакцинированных.
Также вице-мэр сообщила, что в московских домах престарелых повторно вакцинировались 98% проживающих. Всего повторную вакцинацию прошли 118 тысяч горожан.
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