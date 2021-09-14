Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:27

В РФ предложили ввести в школах экспресс-тестирование на коронавирус

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В российских школах нужно ввести экспресс-тестирование детей на коронавирусную инфекцию, заявила председатель всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать", – отметила Петренко.

По ее словам, взрослым также нужно регулярно делать тесты на COVID-19. Она подчеркнула, что в период осенних простуд это поможет отличить ОРВИ и грипп от коронавируса и вовремя начать лечение.

Накануне заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 5 миллионов человек. По ее словам, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. В то же время заммэра выразила опасения относительно структуры вакцинированных.

Также вице-мэр сообщила, что в московских домах престарелых повторно вакцинировались 98% проживающих. Всего повторную вакцинацию прошли 118 тысяч горожан.

Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться осенью

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать