Россия готова к взаимному признанию с ЕС вакцин от коронавируса – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к взаимному признанию с Евросоюзом вакцин от COVID-19.

"Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин", – заявил министр на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

По словам Лаврова, многие европейские партнеры России ждут скорейшего признания и регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных", – подчеркнул министр.

Также Лавров рассказал, что глава МИД Израиля Яир Лапид пообещал работать над вопросом признания российских вакцин для въезда в страну.

Ранее в пятницу глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" на сегодняшний день защищает от всех известных штаммов коронавируса. Также он отметил, что, согласно статистике Минздрава РФ, летальных случаев вследствие вакцинации данным препаратом на сегодняшний день не зафиксировано.

До этого Сергей Собянин призвал жителей Москвы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.