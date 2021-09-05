Инфекционист заявил о способности мю-штамма COVID-19 обходить антитела

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о вероятной способности мю-штамма коронавируса избегать антител. Об этом сообщает РИА Новости.

"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", – заявил специалист.

При этом Фаучи предупредил, что пока новая вариация коронавируса не представляет серьезной опасности. В США, добавил эксперт, пока доминирует дельта-штамм болезни.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее призвал страны G20 к взаимному признанию вакцинации против коронавируса. По мнению специалиста, мера позволит сформулировать общие подходы к снятию ограничений на международные поездки вакцинированных граждан.

За последние сутки в России подтвердили 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах.