Инфекционист заявил о способности мю-штамма COVID-19 обходить антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о вероятной способности мю-штамма коронавируса избегать антител. Об этом сообщает РИА Новости.
"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", – заявил специалист.
При этом Фаучи предупредил, что пока новая вариация коронавируса не представляет серьезной опасности. В США, добавил эксперт, пока доминирует дельта-штамм болезни.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее призвал страны G20 к взаимному признанию вакцинации против коронавируса. По мнению специалиста, мера позволит сформулировать общие подходы к снятию ограничений на международные поездки вакцинированных граждан.
За последние сутки в России подтвердили 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: