Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 для почек

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Органы перенесших коронавирус людей могут "постареть" на десятилетия. Об этом со ссылкой на ученых пишет газета The New York Times. В частности, речь идет о почках.
Специалисты выяснили, что у перенесших COVID-19 на 35% чаще, чем у других пациентов, встречались долгосрочные повреждения почек или снижение их функции.
По словам доктора Зияда Аль-Али, у более чем 4 700 выживших после COVID-19 потеря функции почек составила 30% в течение года.
"Это эквивалентно старению органа на 30 лет", – сказал он.
Всего в исследовании приняли участие 89 тысяч человек, перенесших коронавирус, а также 1,6 миллиона человек, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.
Исследователи пока не могут назвать точную причину, почему из всех органов из-за коронавируса больше всего страдают почки, однако предполагают, что это связано с их чувствительностью к различным воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы.
Ранее американские ученые выяснили, что основной причиной летальных исходов при COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции или чрезмерная реакция иммунной системы, как считалось раньше.
Также специалисты не смогли найти доказательств того, что смерть пациентов могла быть вызвана вторичной бактериальной инфекцией, тем не менее они отметили, что это может быть связано с приемом антибиотиков участниками исследования.
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