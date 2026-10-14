FIS предоставила нейтральный статус российской лыжнице Пеклецовой

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Победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона Алине Пеклецовой предоставили нейтральный статус. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Помимо Пеклецовой, нейтральный статус получили Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров.

В начале сентября FIS сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Затем организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.

По его мнению, политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

