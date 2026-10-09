Российские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире "Челленджер" в Казахстане

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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире серии "Челленджер" в Алма-Ате.

Алиса Заикина выиграла золотую медаль, набрав в общей сложности 206,05 балла за короткую и произвольную программы. Виктория Стрельцова заняла второе место с результатом 200,99 балла. Третье место досталось россиянке Алене Приневой, которая набрала 198,59 балла.

Мемориал Дениса Тена проходит в Казахстане с 7 по 10 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Нейтральный статус получили лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков.

Также в список вошли сноубордисты Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова и Мария Валова.