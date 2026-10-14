MS NOW: директор ФБР Пател прибыл в Россию

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Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател прибыл в Россию. Его целью является участие в переговорах, сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников журналистов, в России директор ФБР пробудет два дня. В рамках своей поездки он посетит Москву и Санкт-Петербург.

Как уточнил телеканал, Пател прибыл в Россию впервые с 2013 года.

Ранее СМИ утверждали, что высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США якобы призвали Пателя отказаться от визита в Россию. Уточнялось, что они обеспокоены доступом главы ФБР к секретным материалам государственной важности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать информацию о возможном визите Пателя в Россию. Он подчеркнул, что такие поездки почти никогда не анонсируются.

