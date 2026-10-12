Axios: Уиткофф и Кушнер перенесли поездку в Москву для выяснения позиций Киева и ЕС

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер перенесли запланированный визит в Москву. Об этом сообщил портал Axios.

По данным журналистов, поездка отложена "по крайней мере до тех пор, пока они не выяснят, готовы ли Украина и европейцы договориться относительно нового единого предложения" российской стороне.

Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры в Майами с представителями Украины, Европы и НАТО. Стороны обсудили деэскалацию и завершение текущего конфликта, а также продвижение усилий по достижению прочного мира.

Отдельное внимание уделили поддержке послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая присоединение к Евросоюзу. По словам Уиткоффа, обмен мнениями был продуктивным и помог выявить области для дальнейшего изучения перед следующим взаимодействием США с Россией.

В Москве всегда рады видеть Уиткоффа и Кушнера, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что приезд американских переговорщиков в Россию можно ожидать, однако сроки этой поездки пока неизвестны.