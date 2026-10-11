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11 октября, 17:42

Политика

Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, и оно начинает действовать немедленно. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Обе стороны дали свое согласие. Не нарушайте его!" – указано в публикации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

Отвечая на вопрос, может ли проведение выборов на Украине стать условием для возобновления переговоров, Песков отметил, что Владимир Путин об этом пока ничего не говорил.

Ситуацию вокруг урегулирования конфликта на Украине обсудят на заседании кабинета министров Турции в Анкаре 12 октября. Встреча пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине будет в повестке заседания", – сказал собеседник агентства.

Центральной темой заседания станет кризис на фондовом рынке. В повестку также войдет ситуация вокруг Ирана и Газы. Эрдоган по итогам встречи, как ожидается, обратится к нации.

Трамп ранее заявил, что Украине следует сменить президента. По его словам, стране нужен лидер, способный заключить мирное соглашение с Россией. Он указал, что у нынешнего украинского президента Владимира Зеленского были такие возможности, но он ими не воспользовался.

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