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11 октября, 13:51

Политика

Песков заявил, что Зеленский в истерике не способен на обдуманные действия

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, что украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в истерике и вряд ли способен сейчас на обдуманные поступки.

"Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам", – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, вместо этого Зеленский требует у "всех своих соглядатаев" больше денег на противовоздушную оборону и дальнобойное вооружение, а также доступ к Starlink для нанесения ударов вглубь России.

Ранее Зеленский рассказал, что испытал раздражение и чувство предательства после разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. По итогам беседы стороны договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Затем Штаты вывели из-под санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. После этого российский кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива.

Украинский лидер пожаловался, что переговорщики США при подготовке ко встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Россией.

Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля в США

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