Песков не стал комментировать возможный визит главы ФБР в Россию

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном визите директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в Россию.

"Такие визиты почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Ранее СМИ писали, что глава ФБР якобы хочет посетить Москву и Санкт-Петербург 14 и 15 октября. Точная программа и причины поездки не назывались.

Журналисты также утверждали, что высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США якобы призвали Пателя отказаться от намеченного визита в Россию. Уточнялось, что они обеспокоены доступом главы ФБР к секретным материалам государственной важности.