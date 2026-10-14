14 октября, 13:10Политика
Песков не стал комментировать возможный визит главы ФБР в Россию
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном визите директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в Россию.
"Такие визиты почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.
Ранее СМИ писали, что глава ФБР якобы хочет посетить Москву и Санкт-Петербург 14 и 15 октября. Точная программа и причины поездки не назывались.
Журналисты также утверждали, что высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США якобы призвали Пателя отказаться от намеченного визита в Россию. Уточнялось, что они обеспокоены доступом главы ФБР к секретным материалам государственной важности.