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09 октября, 22:16

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Atlantic: демократы в конгрессе США потребовали отменить поездку главы ФБР в Россию

Демократы в конгрессе США потребовали отменить поездку главы ФБР в Россию – СМИ

Фото: AP/Manuel Balce Ceneta

Высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США призвали директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя отказаться от якобы намеченного визита в Россию. Об этом сообщает Atlantic.

Ранее СМИ писали о том, что глава ФБР якобы планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14 и 15 октября. При этом точная программа и причины поездки не раскрывались.

Как говорится в материале, после этого влиятельный демократ в комитете по судебным делам Джейми Раскин и член комитета по разведке Джим Хаймс направились письмо, в котором потребовали отменить визит. Законодатели настаивают, что поездка неприемлема.

Уточняется, что конгрессмены обеспокоены доступом Пателя к секретным материалам государственной важности. Они добиваются проведения закрытого брифинга для обсуждения подробностей поездки до 12 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве всегда будут рады видеть спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Он добавил, что их очередной визит в Россию возможен, однако даты пока не обговаривались.

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