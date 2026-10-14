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14 октября, 22:16

Политика

Глава ФБР потребовал от СМИ извинений за неверные данные о его прибытии в РФ

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател призвал телеканал MS Now принести извинения. Поводом стал прямой эфир, в котором неверно сообщили о его прибытии в Россию. Об этом Пател написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов США, а также американским народом", – заявил он.

По словам главы ФБР, телеканал постоянно искажает информацию о работе ведомства. При этом Пател не уточнил, собирается ли он на самом деле совершить визит в Россию.

До этого высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США призывали Патела отказаться от якобы намеченного визита в Россию, о котором писали СМИ.

Затем информацию о том, что глава ФБР уже прибыл в РФ, распространил телеканал MS Now со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Пател посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках переговоров. Эти сведения опровергли в ФБР.

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