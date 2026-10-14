14 октября, 20:51Политика
ФБР опровергло поездку директора бюро Патела в РФ
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Информация о прибытии директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела в Россию не соответствует действительности. Об этом ФБР сообщило на своей странице в соцсети X.
Уточняется, что на самом деле Пател находится в Университете Либерти в штате Вирджиния. Там он участвует в торжественном мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов.
Информацию о том, что глава ФБР прибыл в РФ, ранее распространил телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Пател посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках переговоров.
До этого высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США призывали Патела отказаться от якобы намеченного визита в Россию. Законодатели настаивали, что такая поездка неприемлема.
При этом в Кремле не стали комментировать информацию об этом визите. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие поездки почти никогда не анонсируются.