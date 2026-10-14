ФБР опровергло поездку директора бюро Патела в РФ

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Информация о прибытии директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела в Россию не соответствует действительности. Об этом ФБР сообщило на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что на самом деле Пател находится в Университете Либерти в штате Вирджиния. Там он участвует в торжественном мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов.

Информацию о том, что глава ФБР прибыл в РФ, ранее распространил телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Пател посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках переговоров.

До этого высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США призывали Патела отказаться от якобы намеченного визита в Россию. Законодатели настаивали, что такая поездка неприемлема.

При этом в Кремле не стали комментировать информацию об этом визите. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие поездки почти никогда не анонсируются.

