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14 октября, 20:51

Политика

ФБР опровергло поездку директора бюро Патела в РФ

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Информация о прибытии директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела в Россию не соответствует действительности. Об этом ФБР сообщило на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что на самом деле Пател находится в Университете Либерти в штате Вирджиния. Там он участвует в торжественном мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов.

Информацию о том, что глава ФБР прибыл в РФ, ранее распространил телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Пател посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках переговоров.

До этого высокопоставленные представители Демократической партии в палате представителей США призывали Патела отказаться от якобы намеченного визита в Россию. Законодатели настаивали, что такая поездка неприемлема.

При этом в Кремле не стали комментировать информацию об этом визите. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие поездки почти никогда не анонсируются.

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