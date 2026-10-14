ВС РФ поразили транспортно-логистический центр, использовавшийся в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в Хмельницком, использовавшийся для хранения грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также при переходе морем было поражено морское судно типа "сухогруз". Оно доставляло в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

До этого ВС РФ нанесли удар по нескольким теплоэлектроцентралям на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В Киеве была поражена Дарницкая ТЭЦ-4, снабжавшая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса. ТЭЦ-5 давала электричество в том числе в область. ТЭЦ-6 обеспечивала работу объектов военной логистики и складов с вооружением и военной техникой ВСУ.

По данным ведомства, в Харьковской области ударам также подверглась местная ТЭЦ-5, которая снабжает электричеством объекты ВПК в городе и его западной части.

