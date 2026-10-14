ВС РФ продолжат бои за пять населенных пунктов Харьковской области

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Подразделения группировки войск "Север" продолжают бои за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогино, сжимая кольцо окружения и расширяя зону контроля в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, за сутки окруженная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла до 40 единиц личного состава.

В ночь на 14 октября российская армия нанесла массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Они использовались в интересах военно-промышленного комплекса противника и ВСУ. Атаки провели с использованием высокоточного оружия и дронов большой дальности.

До этого ВС РФ поразили два морских сухогруза, которые занимались доставкой военных грузов в порты Николаев и Одесса.