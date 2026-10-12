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12 октября, 17:46

Политика

ВС РФ поразили два сухогруза, доставлявших военные грузы в порты Николаев и Одесса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили два морских сухогруза. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, ВС РФ продолжили наносить удары при помощи беспилотников по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам.

В результате на переходе морем было поражено морское судно, доставлявшее в порт Николаев военный груз. Кроме того, на переходе морем был нейтрализован сухогруз, занимавшийся доставкой аналогичного груза в порт Одесса.

Ранее российские бойцы поразили четыре локомотива, которые использовались в интересах украинских военнослужащих. Удары наносились по локациям, близких к населенным пунктам Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области. Задачи были успешно выполнены расчетами подразделений беспилотных систем, использовавшими дроны "Герань".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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