Инфекционист оценила вероятные последствия легкой формы COVID-19

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Серьезные последствия могут возникнуть у человека и после легкой формы COVID-19, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как заявила эксперт в интервью РИА Новости, при проникновении вируса в организм через нос пациент может столкнуться с поражением центральной нервной системы. Это случится после того, как инфекция пройдет через обонятельный нерв.

"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", – рассказала Пшеничная.

В случае если вирус проникнет в организм через гематоэнцефалический барьер, может быть поврежден эндотелий кровеносных сосудов головного мозга, заявила специалист. Позже через эти дефекты инфекция способна проникнуть и в сам орган.

Другими причинами ухудшения работы головного мозга после COVID-19 могут стать кислородное голодание, микротромбозы и патологический ответ иммунной системы, подытожила инфекционист.

Ранее Пшеничная рассказывала, что проблемы с памятью и заторможенность могут стать последствиями перенесенного коронавируса. Данные проявления будут уменьшаться по мере восстановления организма после болезни.

До этого терапевт Алексей Водовозов объяснял, как действовать после контакта с больным COVID-19. Эксперт пояснял, что степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим.