Врач рассказал, почему люди с ожирением тяжело переносят коронавирус

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Люди, страдающие ожирением, тяжелее переносят коронавирус из-за того, что лишние килограммы затрудняют дыхание, особенно во сне. Об этом рассказал врач-терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов. Информация появилась на сайте 5-tv.ru.

"Коронавирус поражает ткань легкого, и в результате нарушается газообмен. Это нарушение перехода кислорода из воздуха в кровь. У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания", – пояснил врач.

Кудинов отметил, что у людей с ожирением при коронавирусе сильно снижается содержание кислорода в крови и начинают страдать ткани и органы.

"Развивается легочная недостаточность, требующая уже искусственной вентиляции легких. Поэтому даже легкое повреждение ткани легкого для них очень тяжело переносится", – отметил он.

Специалист посоветовал людям, страдающим ожирением, регулярно проходить обследования, которые позволяют выявить нарушения дыхания, а в случае обнаружения проблем пройти лечение.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мировая "эпидемия ожирения" намного опаснее коронавируса. По его словам, почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом. Это может привести к онкологическим заболеваниям, диабету, инсультам и инфарктам. Мясников отметил, что в 2020 году более 20 миллионов человек скончались из-за осложнений, связанных с ожирением. Среди факторов, которые могут привести к ожирению, Мясников назвал привычки родителей и диабет у матери.

