Росавиация сняла ограничения в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово вернулся к обычному режиму обслуживания рейсов после отмены временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Ранее самолеты обслуживали по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве уточнили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о времени вылета и прилета на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Депутаты предлагают внести изменения в Федеральные авиационные правила отдельным пунктом 74.1.