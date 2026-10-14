Временные ограничения введены в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.

Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее на фоне полетных ограничений в столичном аэропорту Внуково заработала мобильная приемная прокуратуры. В приемной граждане могут получить разъяснения и обратиться по вопросам защиты собственных прав.

При этом в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Парламентарии указывали, что информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.

