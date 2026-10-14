Фото: МАХ/"Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Мобильная приемная прокуратуры начала работу в аэропорту Внуково на фоне полетных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту Внуково организована работа мобильной приемной прокуратуры для пассажиров", – говорится в публикации.

В приемной граждане могут получить разъяснения и обратиться по вопросам защиты собственных прав.

Вечером 13 октября ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах столичного региона. Утром 14-го числа их отменили.

Всего с начала суток в авиагаванях задержано или отменено более 280 рейсов. В Шереметьево корректировки затронули 146 рейсов, во Внуково – 110, в Домодедово – 9, в Жуковском – 11.

Из-за ограничений в работе аэровокзалов Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.