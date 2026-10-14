Во всех столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили во всех четырех аэропортах Московского региона. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры безопасности ранее действовали во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Теперь аэропорты возобновят работу в штатном режиме.

В ночь на 14 октября Москва подверглась атаке беспилотников. Сергей Собянин сообщал об уничтожении 146 беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу.

Более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить маршруты.