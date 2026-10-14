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ПВО отразила атаку двух беспилотников над подмосковной Истрой
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Отражена атака двух беспилотников в небе над подмосковной Истрой. Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.
По словам Витушевой, оба беспилотных летательных аппарата были обнаружены и сбиты средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили 105 беспилотников на подлете к Москве.
На фоне налета в столичном авиаузле ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры затронули аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.