ПВО отразила атаку двух беспилотников над подмосковной Истрой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака двух беспилотников в небе над подмосковной Истрой. Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

По словам Витушевой, оба беспилотных летательных аппарата были обнаружены и сбиты средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили 105 беспилотников на подлете к Москве.

На фоне налета в столичном авиаузле ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры затронули аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.