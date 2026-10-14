ПВО отражает атаку беспилотников на промзону Невинномысска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере МАХ.

По словам главы субъекта, средства ПВО работают в районе города. Часть беспилотников уже удалось сбить.

Других подробностей о происходящем губернатор пока не привел.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что противник пытается атаковать Москву. Силы ПВО сбили 30 беспилотников на подлете к городу.