Собянин: еще 10 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил в MAX Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят там необходимые мероприятия.

Ранее мэр Москвы сообщал о 20 БПЛА, летевших на город. Таким образом, всего сбили уже 30 вражеских аппаратов.

На фоне атаки Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.