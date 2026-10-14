00:03Мэр Москвы
Собянин: еще 10 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил в MAX Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят там необходимые мероприятия.
Ранее мэр Москвы сообщал о 20 БПЛА, летевших на город. Таким образом, всего сбили уже 30 вражеских аппаратов.
На фоне атаки Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.