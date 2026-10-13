Собянин сообщил о ликвидации 20 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

Ранее в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Шереметьево, в свою очередь, работает по согласованию.