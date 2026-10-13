В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Необходимость в данных мерах связана с обеспечением безопасности полетов.

Ранее корректировки уже вводились во Внуково и Домодедово. Авиагавани тоже некоторое время не обслуживали рейсы. Однако позднее они вернулись к штатному режиму работы.

Ограничительные меры в этих же аэропортах действовали и ранним утром 13 октября. Тогда они были связаны с атакой вражеских БПЛА на столицу. В течение дня на подлете к городу сбили 75 дронов.