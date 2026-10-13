Ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Внуково

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавани не принимают и не выпускают рейсы. В ведомстве добавили, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Аналогичные меры вводились в аэропортах ранее – и Внуково, и Домодедово не обслуживали рейсы. Ограничения вводили в связи с атакой БПЛА, по информации Сергея Собянина на подлете к столице были сбиты 75 вражеских дронов.

Позже ограничения сняли. Авиагавани возобновляли работу в штатном режиме.

