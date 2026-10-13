13 октября, 11:00Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву во вторник, 13 октября, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Градоначальник отметил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее над столичным регионом было уничтожено еще пять БПЛА. Всего с вечера понедельника, 12 октября, на подлете к городу уничтожили 75 вражеских дронов.
На фоне этого столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово работали с ограничениями. В настоящий момент авиагавани работают в обычном режиме.