Собянин сообщил о 65 сбитых на подлете к Москве БПЛА с вечера 12 октября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили 65 вражеских беспилотников, летевших на Москву в ночь на вторник, 13 октября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его информации, всего с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября в сторону Московского региона направились 417 БПЛА. Основную часть дронов нейтрализовали еще на дальних подступах.

На фоне атаки аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями, сообщили в Росавиации. На фоне введения мер возможны корректировки в расписании рейсов.

Остальные аэропорты Московского авиаузла принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.