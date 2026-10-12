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12 октября, 21:40

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, в связи с чем он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В расписании рейсов возможны корректировки.

Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Владимир Путин заявил, что поставки среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин.

Кроме того, по словам главы государства, до 2030 года в стране должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это более трети всей аэропортовой сети России.

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