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Аэротакси может появиться в России через 2–3 года. Об этом на полях Международного форума молодежи заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации.

"И мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным. Это рядом – 2–3 года, может быть, 5 лет – все это произойдет", – сказал Никитин.

Между тем первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. Рейсы соединят лондонский деловой квартал Канэри-Уорф с аэропортами Хитроу и Гатвик, а также с городами Кембридж и Оксфорд. Для перевозки пассажиров будет использоваться электрический вертолет Valo.