Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 13:25

Транспорт

Аэротакси может появиться в России через 2–3 года

Фото: depositphotos/avoodin

Аэротакси может появиться в России через 2–3 года. Об этом на полях Международного форума молодежи заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации.

"И мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным. Это рядом – 2–3 года, может быть, 5 лет – все это произойдет", – сказал Никитин.

Между тем первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. Рейсы соединят лондонский деловой квартал Канэри-Уорф с аэропортами Хитроу и Гатвик, а также с городами Кембридж и Оксфорд. Для перевозки пассажиров будет использоваться электрический вертолет Valo.

Первый прототип аэротакси испытали в России

Читайте также


транспорт

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика