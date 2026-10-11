СК возбудил дело после атаки беспилотников на Лисичанск в ЛНР

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Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе СК России.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что дело возбуждено по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Значительные разрушения зафиксированы в частном секторе Лисичанска, где погибли и пострадали мирные жители. Ранения получили также жители других районов республики.

Представитель 4-го отдельного комендантского полка 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с позывным Старшина рассказал РИА Новости, что разрушены полностью около 9 домов, а порядка 15 повреждены значительно. Среди погибших – подросток. Военных объектов в этом районе нет.

Ночью на месте работали МЧС и "скорая", чтобы помочь раненым, но два человека скончались. Оперативные службы уже опрашивают местных жителей.

Атаковавшие жилой массив дроны, по словам военнослужащего, работают на Starlink и несут от 60 до 90 килограммов тротила, размах крыла достигает 7–8 метров. Только одну из улиц жилого массива атаковали четыре таких беспилотника.

"<...> дальность у него небольшая, потому что несет очень большой заряд", – добавил военнослужащий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате удара БПЛА по частному сектору Лисичанска погибли два мирных жителя. Жертвами стали 15-летний подросток и 23-летний парень. Кроме того, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

