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11 октября, 15:00

Происшествия

Два мирных жителя погибли при ночном ударе ВСУ по Лисичанску ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Два мирных жителя погибли, еще 10 человек получили ранения при ночном ударе беспилотников по частному сектору Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, жертвами стали 15-летний подросток и 23-летний парень. Остальные граждане получили ранения различной степени тяжести.

"Повреждены десятки домов, некоторые из них разрушены до основания", – написал Пасечник.

Глава ЛНР также сообщил об ударах по железнодорожной инфраструктуре в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе.

"Ранены два машиниста и помощник машиниста", – говорится в сообщении Пасечника.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четыре муниципалитета Белгородской области. В Шебекино при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил машину, из-за чего пострадал мужчина.

Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском. В ходе атаки БПЛА повреждения получили автобус, машины, остекление жилых домов, социальный объект, предприятия и хозяйственные постройки.

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