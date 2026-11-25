Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая зима в Москве в 2026 году началась 24 ноября, что примерно на неделю позже средних сроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ имени М. В. Ломоносова.

В этот день среднесуточная температура в столице впервые в нынешнем сезоне опустилась ниже нуля и составила минус 0,7 градуса. Метеорологическая обсерватория МГУ зафиксировала устойчивый переход показателя в сторону отрицательных значений.

"В среднем за предыдущие 30 лет она начиналась на пять дней раньше", – уточнили в пресс-службе вуза.

По словам заведующего Метеорологической обсерваторией, ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, многолетние наблюдения за период с 1991 по 2020 год показывают, что в среднем зима в Москве наступает 16 ноября.

При этом астрономическая зима в России начнется 21 декабря в 23:50 по московскому времени. К этому моменту произойдет зимнее солнцестояние. Солнце достигнет наиболее удаленного от небесного экватора положения в Южном полушарии.