Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), сменивший имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн, анонсировал свой последний концерт. Выступление пройдет в Ереване, рассказал исполнитель в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, изначально шоу задумывалось как долгожданное возвращение на сцену. Однако, как отметил Моргенштерн, жизнь "стремительно меняется и требует решений".

Музыкант подчеркнул, что рано или поздно эпоха должна будет завершиться официально. Однако он не думал, что ее окончание наступит в ближайшее время.

"Зато представляете, с какими вообще чувствами мы будем вот эти песни все орать вместе последний раз. Да. Драматично. Все как мы любим", – сказал исполнитель.

Кроме того, Моргенштерн предложил своим поклонникам вместе попрощаться с образом "сумасшедшего товарища". Несмотря на объявление о последнем концерте, оставшиеся билеты на второй день выступления – 20 декабря – все еще продаются.

Ранее СМИ писали, что Моргенштерн собирается жениться. Его избранницей стала Габриэла Нирэль Маркус – дочь хабадского раввина Гая Маркуса.

Летом артист заявлял о намерении устроить себе "шидух" – традиционное в иудаизме знакомство потенциальных супругов при участии сватов или посредников. Кроме того, в июне музыкант прошел гиюр – обряд перехода в иудаизм и присоединения к еврейскому народу. После этого он сменил имя.