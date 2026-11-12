Защита рэпера Моргенштерна попросила суд заменить штраф в 8,2 млн руб иным наказанием

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)

Защита рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) попросила суд в Москве заменить назначенный ему по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента штраф в 8,2 миллиона рублей иным наказанием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Дата рассмотрения данного вопроса пока не назначена. При этом в материалах не указано, на какое конкретно наказание рассчитывает сторона рэпера.

Моргенштерн с весны 2022 года проживает за пределами России.

Ранее мировой участок в Москве признал исполнителя виновным по данному делу и обязал его выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Позже суд увеличил размер взыскания до 8,2 миллиона рублей.

В августе суд оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей, а в сентябре приставы инициировали процедуру принудительного взыскания с него штрафа.