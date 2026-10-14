Суд в Москве выписал Моргенштерна из проданной им квартиры

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск новых владельцев квартиры рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) о снятии его с регистрационного учета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Купив квартиру у артиста, новая хозяйка обнаружила, что он по-прежнему зарегистрирован там. Выписаться рэпер обещал самостоятельно, однако обязательство не выполнил.

На заседании представители артиста не появились – присутствовал только юрист истца.

Ранее мировой участок в столице признал рэпера виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и обязал его выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Позже суд пересмотрел решение, повысив размер взыскания до 8,2 миллиона рублей.

В августе суд оштрафовал музыканта на 40 тысяч рублей, а в сентябре приставы инициировали процедуру принудительного взыскания с него штрафа.