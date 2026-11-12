Рябков заявил, что некоторые обсуждавшиеся в Абу-Даби подходы вызывают возражения у РФ

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Россия не согласна с некоторыми подходами к решению украинского кризиса, обсуждавшимися на переговорах в Абу-Даби. Тем не менее Вашингтон настроен на поиск разрешения сложившейся ситуации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT.

"При этом драйв, так сказать, в направлении поиска развязок существует с их стороны (США. – Прим. ред.), это тоже нельзя отрицать. Надеюсь, это поможет", – сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, будут ли американские переговорщики приводить Владимиру Путину аргументы в пользу участия европейских стран в переговорном процессе, Рябков призвал дождаться итогов предстоящей встречи.

Двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также зятем американского лидера Джаредом Кушнером. После этого представители США отправятся в Дублин, где также проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.