Михалков заявил о желании поработать с Юрой Борисовым

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Режиссер Никита Михалков выразил готовность поработать с актером Юрой Борисовым. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, комментируя возможное выдвижение артиста на премию "Оскар".

"Борисов очень хороший актер, очень разносторонний. Я могу только сожалеть, что его выдвижение на "Оскар" происходит тогда, когда "Оскар" умирает", – заявил Михалков.

При этом режиссер подчеркнул, что его отношение к премии никак не умаляет актерских достоинств Борисова.

Ранее сообщалось, что Борисов может вновь претендовать на премию "Оскар", однако в этот раз в номинации "Лучший актер" за роль в фильме Гуаданьино. Сам российский актер называл такие новости "чудом".